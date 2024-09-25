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Сегодня, 13:58

«Манчестер Сити» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Родри

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о характере травмы полузащитника Родри.

«Мы можем подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена. Все в клубе желают ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Хавбек получил повреждение 22 сентября в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Из-за травмы он может пропустить остаток сезона-2024/25.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. По итогам сезона-2023/24 хавбек стал одним из 30 номинантов на премию «Золотой мяч».

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити

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