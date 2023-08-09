«Манчестер Сити» предлагает 70 миллионов фунтов стерлингов за Пакету

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает Globo Esporte, чемпионы Англии предложили 70 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего бразильца. Лондонский клуб еще не ответил на предложение, но, как ожидается, откажется и потребует более высокую плату.

Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.