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Сегодня, 01:44

«Манчестер Сити» предлагает 70 миллионов фунтов стерлингов за Пакету

Евгений Козинов
Корреспондент
Лукас Пакета.
Фото AFP
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Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает Globo Esporte, чемпионы Англии предложили 70 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего бразильца. Лондонский клуб еще не ответил на предложение, но, как ожидается, откажется и потребует более высокую плату.

Пакета перешел в «Вест Хэм» в августе прошлого года из «Лиона» за 51 миллион фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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