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Сегодня, 11:10

«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2023/24

Ана Горшкова
Корреспондент
Новая форма «Манчестер Сити».
Фото «Манчестер Сити», Соцсети
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«Манчестер Сити» показал новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Новая форма посвящена 20-летию переезда клуба на стадион «Этихад». Комплект отдает дань уважения знаковым особенностям стадиона и вдохновлен футболкой, которую носили во время первого сезона на новой арене.

Домашняя форма «Манчестер Сити» на сезон-2023/24.
«Манчестер Сити», Фото Соцсети

Основной цвет комплекта от компании Puma — голубой. Ворот с V-образным вырезом выполнен в белом цвете. Графический узор на груди новой домашней футболки вдохновлен уникальной архитектурой стадиона «Этихад», в частности, четырьмя гигантскими башнями, видимыми с внешней стороны стадиона, которые образуют тональные полосы на футболке.

Футболка «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити», Фото Соцсети
Эрлин Холанн в новой форме «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити», Фото Соцсети
Футбол
ФК Манчестер Сити
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