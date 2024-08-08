«Манчестер Сити» представил выездную форму на новый сезон

Сегодня, 15:25
«Манчестер Сити» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25.
Новый комплект «отдает дань уважения» форме «Манчестер Сити» сезона-1998/99, когда горожане обыграли «Джиллингем» в плей-офф за выход в первый дивизион Англии.
Футболка новой формы выполнена в темно-синем цвете с неоново-желтыми вертикальными полосками.
«Нашей целью было создать майку, которая отдает дань прошлому, используя при этом новейшие технологии для удовлетворения потребностей современных спортсменов и болельщиков», — заявил руководитель отдела управления продуктовой линейкой Teamsport Apparel в Puma Марко Мюллер.