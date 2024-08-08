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Сегодня, 15:25

«Манчестер Сити» представил выездную форму на новый сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото ФК «Манчестер Сити»
Новая выездная форма «Манчестер Сити».
Фото ФК «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» презентовал гостевую форму на сезон-2024/25.

Новый комплект «отдает дань уважения» форме «Манчестер Сити» сезона-1998/99, когда горожане обыграли «Джиллингем» в плей-офф за выход в первый дивизион Англии.

Футболка новой формы выполнена в темно-синем цвете с неоново-желтыми вертикальными полосками.

Новая выездная форма «Манчестер Сити».
Фото ФК «Манчестер Сити»

«Нашей целью было создать майку, которая отдает дань прошлому, используя при этом новейшие технологии для удовлетворения потребностей современных спортсменов и болельщиков», — заявил руководитель отдела управления продуктовой линейкой Teamsport Apparel в Puma Марко Мюллер.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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