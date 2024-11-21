«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола продолжит работать на посту главного тренера «Манчестер Сити».

«Горожане» объявили о продлении контракта с 53-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом Англии и 2-кратным обладателем Кубка страны, а также выиграла ряд других трофеев.

После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «горожане» набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее СМИ сообщали, что Гвардиола дождется окончания контракта с английским клубом, после чего возглавит сборную Бразилии.