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Сегодня, 23:04

«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой

Алина Савинова
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Хосеп Гвардиола продолжит работать на посту главного тренера «Манчестер Сити».

«Горожане» объявили о продлении контракта с 53-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом Англии и 2-кратным обладателем Кубка страны, а также выиграла ряд других трофеев.

После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «горожане» набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее СМИ сообщали, что Гвардиола дождется окончания контракта с английским клубом, после чего возглавит сборную Бразилии.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити

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