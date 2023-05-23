«Манчестер Сити» проявляет интерес к Верратти

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти на фоне информации о том, что хавбек рассматривает вариант с уходом.

По данным Le Parisien, футболист ищет новый вызов в карьере и раздумывает над несколькими вариантами. Как сообщал RMC Sport, за ситуацией следит и «Реал».

Верратти играет за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл за парижан 35 матчей и отдал 1 результативную передачу.