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Сегодня, 15:19

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Верратти

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти на фоне информации о том, что хавбек рассматривает вариант с уходом.

По данным Le Parisien, футболист ищет новый вызов в карьере и раздумывает над несколькими вариантами. Как сообщал RMC Sport, за ситуацией следит и «Реал».

Верратти играет за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл за парижан 35 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Марко Верратти
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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