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Сегодня, 07:50

«Манчестер Сити» рассматривает Хаби Алонсо и Аморима на замену Гвардиоле

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Хаби Алонсо.
Фото AFP
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«Манчестер Сити» определился с потенциальными заменами для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, если он решит покинуть клуб, сообщает City Xtra.

По информации источника, руководство «горожан» включило в шорт-лист главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и Рубена Аморима из «Спортинга».

11 октября инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нынешний спортивный директор «Спортинга» Уго Виана летом 2025 года займет аналогичный пост в «Манчестер Сити». Ожидается, что летом должность покинет Чики Бегиристайн, который работает в английском клубе с 2012 года.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Байер
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
Хаби Алонсо

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