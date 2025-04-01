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1 апреля, 10:00

«Манчестер Сити» сделал заявление по поводу травмы Холанна

Алина Савинова
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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В «Манчестер Сити» заявили, что нападающий команды Эрлин Холанн, получивший травму в матче против «Борнмута» (2:1) в четвертьфинале Кубка Англии, может вернуться на поле до конца нынешнего сезона.

Норвежец отметился голом в первом тайме встречи с «Борнмутом», которая прошла 30 марта, и из-за повреждения был заменен на 61-й минуте. Он покинул стадион на костылях.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что Эрлин Холанн получил травму левой лодыжки. Он прошел первоначальные обследования в Манчестере и теперь обратится к специалистам, чтобы подтвердить полную степень травмы. Оценка серьезности продолжается, чтобы определить окончательный прогноз. Ожидается, что Эрлин сможет вернуться к игре и принять участие в оставшейся части сезона, включая клубный чемпионат мира этим летом», — говорится в заявлении «горожан».

Нападающий &laquo;Наполи&raquo; Ромелу Лукаку празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Милана&raquo; вместе с&nbsp;одноклубником Билли Гилмором.«Манчестер Сити» идет за Кубком Англии, космическая результативность «Барселоны» и крутой юбилей Лукаку

В нынешнем сезоне 24-летний Холанн провел 40 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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