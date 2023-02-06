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Сегодня, 15:39

«Манчестер Сити» сделал заявление после обвинений в финансовых нарушениях

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» сделал заявление на фоне обвинений в многочисленных нарушения финансового фэйр-плей со стороны АПЛ.

Руководство чемпионата заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

«Манчестер Сити» выражает удивление публикацией данных предполагаемых нарушений правил премьер-лиги, особенно с учетом того огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ. Клуб приветствует рассмотрение данного вопроса независимой комиссией с целью беспристрастного изучения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции клуба. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда», — написано в сообщении клуба на официальном сайте «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков за 21 матч и отстает от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.

Источник: https://www.mancity.com/news/club/club-statement-premier-league-63811282
Футбол
ФК Манчестер Сити
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