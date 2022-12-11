«Манчестер Сити» следит за защитником сборной Франции Эрнандесом

«Манчестер Сити» следит за защитником «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандесом.

Как сообщает Calciomercato, руководство английского клуба высоко оценило игру 25-летнего футболиста на ЧМ-2022. Однако Эрнандес видит свое будущее только в «Милане», несмотря на заинтересованность со стороны других команд.

На турнире в Катаре защитник сыграл в составе сборной Франции четыре матча и отдал одну голевую передачу. Команда вышла в полуфинал ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.

За «Милан» Эрнандес в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.