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Сегодня, 17:00

«Манчестер Сити» согласовал контракт на пять лет с 17-летним Эчеверри

Алина Савинова
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«Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как отмечает источник, горожане уже согласовали с 17-летним игроком пятилетний контракт. Сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что после подписания контракта с Эчеверри, «Ман Сити» оставит его в аргентинском клубе на правах аренды.

16 декабря сообщалось, что «Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за полузащитника «Ривер Плейт». Контракт аргентинца с нынешней командой рассчитан до декабря 2024 года.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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