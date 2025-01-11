«Манчестер Сити» сыграет с «Солфордом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии в субботу, 11 января. Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Солфорд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии сезона 2024/2025 стартовал 2 ноября 2024-го и завершится 17 мая 2025-го.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Юнайтед».

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