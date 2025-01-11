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Сегодня, 22:40

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Солфорду» в матче Кубка Англии

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома разгромил клуб третьего дивизиона «Солфорд» в матче третьего раунда Кубка Англии со счетом 8:0.

У «горожан» хет-трик оформил Джеймс Макэйти, дублем отметился Жереми Доку, на счету которого также две результативные передачи. По одному голу забили Нико О`Райлли, Дивин Мубама и Джек Грилиш, отличившийся двумя результативными пасами.

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 20:45. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
8:0
Солфорд

В параллельной игре «Лидс» дома победил «Харрогейт» — 1:0. Гол забил Ларджи Рамазани.

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 20:45. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:0
Харрогейт Таун

Соперники «Манчестер Сити» и «Лидса» в четвертом раунде Кубка Англии станут известны после жеребьевки.

3
ФК Манчестер Сити
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