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Сегодня, 19:25

«Манчестер Сити» — единственный английский клуб со 150 голами в сезоне

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» забил 150 голов в этом сезоне во всех соревнованиях.

Это четвертый случай в истории английского футбола. Предыдущие три раза достижение покорялось также «горожанам» — 156 голов в сезоне-2013/14, 169 в сезоне-2018/19 и 150 в сезоне-2021/22).

«Манчестер Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Ранее, 3 июня, команда Хосепа Гвардиолы победила «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии. «Горожане» также выиграли золото АПЛ сезона-2022/23.

Футбол
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