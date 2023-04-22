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Сегодня, 21:09

«Манчестер Сити» стал первой командой за 57 лет не пропустившей голов на пути к финалу Кубка Англии

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола на пути к финалу.

22 марта команда в полуфинале турнира обыграла «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Как сообщает Opta, «Сити» стал первой командой с сезона-1965/66, которой удалось не пропустить голов на пути к матчу за трофей Кубка Англии.

В сезоне-1965/66 это смог сделать «Эвертон», который в финале обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:2.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
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