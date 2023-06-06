«Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом в мире, «Реал» — второй

Консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Первой место занял «Манчестер Сити», стоимость его бренда за год возросла на 13 процентов — до 1,562 миллиарда евро. Английский клуб сместил с вершины рейтинга «Реал», который занимал первое место на протяжении последних четырех лет. Стоимость бренда мадридского клуба упала до 1,513 миллиарда евро. За год «Реал» потерял 255 миллионов евро.

Тройку самых дорогих футбольных брендов замкнула «Барселона» (1,425 млрд евро).

Рейтинг Brand Finance.

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — 1,562 млрд евро;

2. «Реал» — 1,513 млрд евро;

3. «Барселона» — 1,425 млрд евро;

4. «Манчестер Юнайтед» — 1,412 млрд;

5. «Ливерпуль» — 1,411 млрд;

6. «ПСЖ» — 1,174 млрд;

7. «Бавария» — 1,140 млрд;

8. «Арсенал» — 940 млн;

9. «Тоттенхэм» — 931 млн;

10. «Челси» — 893 млн.