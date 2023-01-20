«Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом». Команда Гвардьолы проигрывала 0:2 после первого тайма

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«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Этихад».
В конце первого тайма «шпоры» забили два гола и ушли на перерыв ведя в счете 2:0. Забитыми мячами отметились Деян Кулушевски и Эмерсон Роял.
В начале второго тайма «Сити» отыгрался за две минуты благодаря голам Хулиана Альвареса и Эрлина Холанна. Затем Рияд Марез оформил дубль и принес команде победу.
«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.
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