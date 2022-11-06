«Манчестер Сити» в январе предложит 120 миллионов евро за Леау

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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау в зимнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, английский клуб готов предложить за 23-летнего португальца 120 миллионов евро, а его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.
Леау присоединился к «Милану» в августе 2019 года и провел за английский клуб 133 матча, забил 33 мяча и отдал 30 результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования