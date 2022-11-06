«Манчестер Сити» в январе предложит 120 миллионов евро за Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау в зимнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, английский клуб готов предложить за 23-летнего португальца 120 миллионов евро, а его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.

Леау присоединился к «Милану» в августе 2019 года и провел за английский клуб 133 матча, забил 33 мяча и отдал 30 результативных передач.