«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2023/24.

В матче 38-го тура «горожане» на своем поле обыграли «Вест Хэм» (3:1). Дубль оформил Фил Фоден. Полузащитник отличился на 2-й и 18-й минутах. Еще один мяч с передачи Фодена на 59-й минуте забил Родри.

Единственный гол гостей на счету Мохамеда Кудуса (42-я минута).

«Манчестер Сити» с 91 очком финишировал на первом месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд завоевала чемпионский титул. Кроме того, это шестое чемпионство для Гвардиолы в АПЛ.

Всего на счету «Манчестер Сити» 10 трофеев за победу в чемпионате Англии. По количеству чемпионств «Сити» уступает только «Арсеналу» (13), «Ливерпулю» (19) и «Манчестер Юнайтед» (20).

«Вест Хэм» завершил сезон на девятой строчке в турнирной таблице.