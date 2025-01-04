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Сегодня, 16:30

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и форвард Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» встретятся в матче английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Манчестер Сити» набрал 31 очко в 19 турах АПЛ, действующие чемпионы Англии находятся на шестом месте. «Вест Хэм» с 20 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
04 янв, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

29 декабря «Манчестер Сити» победил «Лестер» (2:0), а «Вест Хэм» уступил «Ливерпулю» с разгромным счетом (0:5).

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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