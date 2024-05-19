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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в последнем 38-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 19 мая. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 88 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от «Арсенала» составляет два балла. Железные с 52 очками располагаются на девятой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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