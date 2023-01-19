«Манчестер Сити» второй год подряд возглавил рейтинг футбольных клубов по доходам по версии Deloitte

Сегодня, 17:22
Аудиторская компания Deloitte на официальном сайте опубликовала свой ежегодный финансовый отчет футбольных европейских клубов.
Английский «Манчестер Сити» второй сезон подряд возглавляет рейтинг футбольных клубов по доходам. За 2022 год выручка «горожан» составила 731 миллион евро.
Второе место по этому показателю занял испанский «Реал» (713,8 миллиона евро), третье — английский «Ливерпуль» (701,7 миллиона).
Рейтинг Deloitte по доходам футбольных клубов
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 731 миллион евро
2. «Реал» (Испания) — 713,8
3. «Ливерпуль» (Англия) — 701,7
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 688,6
5. ПСЖ (Франция) — 654,2
6. «Бавария» (Германия) — 653,6.
7. «Барселона» (Испания) — 638,2
8. «Челси» (Англия) — 568,3
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 523
10. «Арсенал» (Англия) — 433,5
11. «Ювентус» (Италия) — 400,6
12. «Атлетико» (Испания) — 393,9
13. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 356,9
14. «Интер» (Италия) — 308,4
15. «Вест Хэм» (Англия) — 301,2
16. «Милан» (Италия) — 264,9
17. «Лестер» (Англия) — 252,2
18. «Лидс» (Англия) — 223,4
19. «Эвертон» (Англия) — 213,7
20. «Ньюкасл» (Англия) — 212,3
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