Покер Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» с крупным счетом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 5:1.

За «горожан» покер оформил Эрлин Холанн, который забил на 12-й, 35-й, 45+3-й и 54-й минутиах. Еще один гол на счету Хулиана Альвареса (85-я). У «Вулверхэмптона» отличился Хван Хи Чхан (53-я).

«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и находится на второй строчке в таблице АПЛ. У команды есть один матч в запасе. Первое место занимает «Арсенал» с 83 баллами в 36 играх, третье — «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).