«Манчестер Сити» выиграл у АПЛ судебное дело о правилах сделок

«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что выиграл судебный процесс против АПЛ по вопросу сделок с ассоциированными сторонами.

Суд пришел к выводу, что первоначальные правила лиги нарушают законодательство Великобритании о конкуренции. Также было установлено, что АПЛ злоупотребила своим доминирующим положением по отношению к клубам.

«Клуб добился успеха в своем иске: правила о сделках с ассоциированными сторонами были признаны незаконными, а решения премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» отменены», — говорится в заявлении горожан.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 4 июня горожане подали в суд на руководство АПЛ из-за правила сделок.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ман Сити» после семи матчей идет на второй позиции в турнирной таблице.