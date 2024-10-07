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Сегодня, 18:05

«Манчестер Сити» выиграл у АПЛ судебное дело о правилах сделок

Алина Савинова
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«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что выиграл судебный процесс против АПЛ по вопросу сделок с ассоциированными сторонами.

Суд пришел к выводу, что первоначальные правила лиги нарушают законодательство Великобритании о конкуренции. Также было установлено, что АПЛ злоупотребила своим доминирующим положением по отношению к клубам.

«Клуб добился успеха в своем иске: правила о сделках с ассоциированными сторонами были признаны незаконными, а решения премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» отменены», — говорится в заявлении горожан.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 4 июня горожане подали в суд на руководство АПЛ из-за правила сделок.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ман Сити» после семи матчей идет на второй позиции в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Футбол
ФК Манчестер Сити

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