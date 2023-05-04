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«Манчестер Сити» забил 1000 голов при Гвардиоле — это максимум среди топ-5 клубов Европы с 2016 года

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» забил 1000 голов во всех соревнованиях под руководством Пепа Гвардиолы. Это максимальный показатель среди всех клубов топ-5 европейских чемпионата с момента прихода испанца в клуб.

Также показатель «горожан» на 200 голов превышает результат любой английской команды. Ближе всех к «Ман Сити» расположился «Ливерпуль» — 797 голов.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Клуб под руководством 52-летнего специалиста провел 404 матча, одержал 299 победы, при 47 ничьих и 58 поражениях.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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