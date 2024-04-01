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1 апреля, 22:10

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Бразилии

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Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «горожан» рассматривает кандидатуру 26-летнего бразильца в качестве усиления команды в ближайшее трансферное окно.

Летом 2023 года «Сити» уже предпринимал попытку приобрести игрока, однако сделка сорвалась из-за того, что хавбек лондонцев попал под подозрение в нарушении правил о ставках.

Пакета выступает за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах «молотобойцев» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

За сборную Бразилии Пакета отыграл 44 встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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