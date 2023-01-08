«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» провели переговоры с агентом Депая

Три клуба английской премьер-лиги вступили в переговоры с агентом нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Интерес к 28-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

Ранее нападающий уже выступал за «красных дьяволов» с 2015 по 2017 год. Он принял участие в 53 матчах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Барселону» 8 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и оформил одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.