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«МЮ» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ 12 мая 2024 года

Матч 37-го тура АПЛ «МЮ» — «Арсенал» начнется 12 мая в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Арсенал&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в воскресенье, 12 мая, сыграют в матче 37-го тура английской премьер-лиги. Игра состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события матча чемпионата Англии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в России в прямом эфире ни один из федеральных телеканалов не покажет. Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

«Арсенал» не побеждал на «Олд Траффорд» три с половиной года. 1 ноября 2020 «канониры» выиграли на выезде со счетом 1:0, а после этого в гостях проиграли дважды — 2:3 и 1:3.

«Арсенал» набрал 83 очка в 36 турах АПЛ и занимает вторую строчку в чемпионате Англии. В активе «МЮ» 54 балла, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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