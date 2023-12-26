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Сегодня, 21:30

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Видеотрансляция матча «МЮ» — «Астон Вилла» начнется в 23.00 мск 26 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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26 декабря «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» сыграет против «Астон Виллы» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры АПЛ в матч-центре «СЭ».

«МЮ» под руководством тренера Эрика тен Хага набрал 28 очков, занимая восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» Унаи Эмери находится на третьей строчке с 39 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 30 апреля 2023 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» дома победил «Астон Виллу» со счетом 1:0 в 34-м туре АПЛ.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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