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Сегодня, 01:01

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Астон Виллы», уступая 0:2 после первого тайма

Руслан Минаев
Бруну Фернандеш (слева) и Диего Карлос.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Астон Виллу» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:2.

После первого тайма гости вели со счетом 2:0. Голы забивали Джон Макгин и Леандер Дендонкер. Во втором тайме дубль Алехандро Гарначо позволил хозяевам сравнять счет, а точный удар Расмуса Хойлунда в концовке встречи вывел манкунианцев вперед.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Астон Вилла

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
6
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