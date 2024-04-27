«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли»

Сегодня, 18:55
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Бернли» в матче 35-го тура АПЛ — 1:1.
У хозяев гол на 79-й минуте забил Антони. Гости отыгрались за две минуты до конца основного времени — пенальти реализовал Мохамед Амдуни.
Команда Эрика тен Хага набрала 54 очка и занимает 6-е место в таблице АПЛ. «Бернли» с 24 очками — на 19-й строчке.
«Вулверхэмптон» дома одолел «Лутон Таун» — 2:1.
У хозяев голы забивали Хван Хи Чхан и Тоти. У гостей отметился Карлтон Моррис.
«Волки» с 46 очками занимает 10-е место. «Лутон» с 25 очками — на 18-й строчке.