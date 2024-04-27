«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Бернли» в матче 35-го тура АПЛ — 1:1.

У хозяев гол на 79-й минуте забил Антони. Гости отыгрались за две минуты до конца основного времени — пенальти реализовал Мохамед Амдуни.

Команда Эрика тен Хага набрала 54 очка и занимает 6-е место в таблице АПЛ. «Бернли» с 24 очками — на 19-й строчке.

«Вулверхэмптон» дома одолел «Лутон Таун» — 2:1.

У хозяев голы забивали Хван Хи Чхан и Тоти. У гостей отметился Карлтон Моррис.

«Волки» с 46 очками занимает 10-е место. «Лутон» с 25 очками — на 18-й строчке.