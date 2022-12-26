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Сегодня, 03:16

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке защитника «Байера» Фримпонга

Иван Торопцев
Корреспондент
Джереми Фримпонг.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» близок к покупке защитника «Байера» Джереми Фримпонга, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, «красные дьяволы» являются главными претендентами на 22-летнего нидерландца, трансфер может состояться в январе. Также на футболиста претендует «Вест Хэм».

«Байер» готов расстаться с игроком за сумму около 26 миллионов евро.

Фримпонг выступает за клуб из Леверкузена с января 2021 года, в нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 21 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 25 миллионов евро.

Нидерландец является воспитанником «Манчестер Сити», он находился в академии этого клуба с 2010 по 2019 год.

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ФК Манчестер Юнайтед
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