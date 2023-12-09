«Борнмут» с крупным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на домашнем поле с крупным счетом проиграл «Борнмуту» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 0:3.

За победителей забили Доминик Соланке (5-я минута), Филип Биллинг (68-я) и Маркос Сенеси (73-я).

«Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку (19 очков).

В других матчах 16-го тура «Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью (1:1), с таким же счетом закончилась встреча «Вулверхэмптон» — «Ноттингем» (1:1), а «Шеффилд» победил «Брентфорд» (1:0).