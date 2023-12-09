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Сегодня, 19:57

«Борнмут» с крупным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» — 0:3.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на домашнем поле с крупным счетом проиграл «Борнмуту» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 0:3.

За победителей забили Доминик Соланке (5-я минута), Филип Биллинг (68-я) и Маркос Сенеси (73-я).

«Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» поднялся на 13-ю строчку (19 очков).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Борнмут

В других матчах 16-го тура «Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью (1:1), с таким же счетом закончилась встреча «Вулверхэмптон» — «Ноттингем» (1:1), а «Шеффилд» победил «Брентфорд» (1:0).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Бернли
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:0
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:1
Ноттингем Форест
Источник: Таблица АПЛ
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
3
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