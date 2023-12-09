«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров АПЛ «МЮ» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда из Борнмута с 16 баллами располагаются на 15-й строчке.

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