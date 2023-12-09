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«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в чемпионате Англии 9 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров АПЛ «МЮ» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда из Борнмута с 16 баллами располагаются на 15-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Борнмут

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
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