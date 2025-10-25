«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» сыграют в чемпионате Англии 25 октября

«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» сыграют в 9-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 октября. Начало матча на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) — в 19.30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур.

25 октября, 19:30. Old Trafford (Манчестер)

После 8 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятое место, у «Брайтона» — 12 очков и 10-я строчка в таблице.