«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» и потерпел второе поражение подряд

«Манчестер Юнайтед» на своем поле потерпел поражение от «Брайтона» в матче 5-го тура АПЛ — 1:3.

У гостей забитыми мячами отметились Дэнни Уэлбек, Паскаль Гросс и Жоау Педру. Единственный гол за красных дьяволов забил Ганнибал Меджбри.

Команда Эрика тен Хага потерпела второе поражение подряд и опустилась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии (6 очков). «Брайтон» идет на 3-й позиции, набрав 12 очков.

23 сентября «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Бернли», а «Брайтон» на следующий день встретится с «Борнмутом».