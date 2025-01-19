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Сегодня, 15:30

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в чемпионате Англии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в 22-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 26 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Чайки с 31 баллами располагаются на 10-й строчке АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
19 янв, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Брайтон

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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