«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Брайтон» в рамках 5-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России нет. Игра будет доступна на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Нелегально матч бесплатно можно смотреть в социальной сети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступно на сайте «СЭ».