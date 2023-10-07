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Сегодня, 16:00

«МЮ» — «Брентфорд»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Видеотрансляция матча АПЛ «МЮ» — «Брентфорд» начнется в 17.00 мск 7 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Брентфорда» в рамках 8-го тура чемпионата Англии в субботу, 7 октября. Матч пройдет на стадионе Old Trafford в Манчестере, Англия. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
07 окт, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Брентфорд

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «МЮ» — «Брентфорд» можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал девять очков. «Брентфорд» находится на 14-й строчке, набрав в семи турах семь очков.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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