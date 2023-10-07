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Сегодня, 18:59

«Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Брентфорда» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Матиас Йенсен на 26-й минуте. У хозяев в добавленное время дубль оформил Скотт Мактоминей.

Ранее у «красных дьяволов» было два поражения подряд во всех турнирах. 3 октября «МЮ» уступил «Галатасараю» в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:3), а 30 сентября — «Кристал Пэлас» в рамках чемпионата Англии (0:1).

После этой игры команда Эрика тен Хага занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Брентфорд» с 7 очками располагается на 14-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
07 окт, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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