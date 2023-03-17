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Сегодня, 11:53

«Манчестер Юнайтед» будет бороться за Беллингема с «Сити», «Реалом» и «Ливерпулем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» намерен участвовать в борьбе за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает The Telegraph.

По данным источника, ожидается, что трансфер 19-летнего игрока обойдется как минимум в 125 миллионов евро. Пока неизвестно, сделает ли «МЮ» официальное предложение о трансфере игрока, так как пока нет окончательного бюджета клуба на летние трансферы.

Беллингем примет решение о будущем в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что на англичанина также претендуют «Манчестер Сити», «Реал» и «Ливерпуль», а «Боруссия» хочет сохранить полузащитника еще на один сезон.

В текущем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: The Telegraph
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
Джуд Беллингем
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