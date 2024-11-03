«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в 10-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб с 17-ю очками располагается на шестой строчке премьер-лиги.

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