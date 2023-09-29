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Сегодня, 13:30

Обвиняемый в насилии Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони
Антони.
Фото Reuters
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони возобновил тренировки в составе команды и может принять участие в ближайшем матче «красных дьяволов», сообщает Daily Mail.

10 сентября «МЮ» отстранил 23-летнего футболиста от тренировок из-за обвинений в насилии со стороны нескольких девушек. Сам игрок отрицает вину. В клубе отметили, что будут держать ситуацию с Антони под контролем, пока продолжается полицейское расследование.

«С тех пор как обвинения были впервые выдвинуты в июне, Антони сотрудничал с полицейскими как в Бразилии, так и в Великобритании и продолжает это делать. Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» решил, что он возобновит тренировки в Кэррингтоне и будет доступен для выбора, пока продолжается полицейское расследование. Это будет держаться под контролем в ожидании дальнейшего развития событий по делу. Как клуб, мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы признаем важность защиты всех, кто вовлечен в эту ситуацию, и признаем влияние, которое эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», — сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков за 6 туров. 30 сентября «красные дьяволы» дома сыграют против «Кристал Пэлас». Начало матча — в 17.00 по московкому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12574777/Antony-Man-United-training-Gabriela-Cavallin.html
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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