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Сегодня, 18:22

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон», Рэшфорд и Зиркзе оформили по дублю

Алина Савинова
Джошуа Зиркзе.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в домашнем матче 13-го тура АПЛ — 4:0.

У «красных дьяволов» по два гола забили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе. По две результативные передачи на счету Бруно Фернандеша и Амада Диалло.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда Рубена Аморима набрала 19 очков и поднялась на девятое место в чемпионате Англии. «Эвертон» с 11 баллами идет на 15-й строчке.

4 ноября «МЮ» на выезде сыграет против «Арсенала», «Эвертон» в этот же день примет у себя «Вулверхэмптон».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 16:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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