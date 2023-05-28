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Сегодня, 20:26

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и финишировал на третьем месте в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над «Фулхэмом» в матче 38-го тура АПЛ — 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Джейдона Санчо и Бруну Фернандеша. Единственный гол лондонцев забил Кенни Тете, открывший счет встречи. После этого Александр Митрович мог удвоить преимущество «дачников», но не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

«Манчестер Юнайтед» с 75 очками финишировал на третьем месте в АПЛ. «Фулхэм» с 52 баллами остался десятым.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм

В параллельном матче «Ньюкасл» в гостях сыграл вничью с «Челси» — 1:1. Энтони Гордон вывел «сорок» вперед в первом тайме, но на 27-й минуте Киран Триппьер восстановил равенство в счете.

«Ньюкасл» с 71 очком остался на четвертой строчке в АПЛ. «Челси» с 44 баллами закончил сезон на 12-м месте.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
28 мая, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Ньюкасл Юнайтед

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Челси
0
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