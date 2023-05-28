«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» и финишировал на третьем месте в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над «Фулхэмом» в матче 38-го тура АПЛ — 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Джейдона Санчо и Бруну Фернандеша. Единственный гол лондонцев забил Кенни Тете, открывший счет встречи. После этого Александр Митрович мог удвоить преимущество «дачников», но не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

«Манчестер Юнайтед» с 75 очками финишировал на третьем месте в АПЛ. «Фулхэм» с 52 баллами остался десятым.

В параллельном матче «Ньюкасл» в гостях сыграл вничью с «Челси» — 1:1. Энтони Гордон вывел «сорок» вперед в первом тайме, но на 27-й минуте Киран Триппьер восстановил равенство в счете.

«Ньюкасл» с 71 очком остался на четвертой строчке в АПЛ. «Челси» с 44 баллами закончил сезон на 12-м месте.