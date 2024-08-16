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«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в чемпионате Англии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в 35-м туре чемпионата Англии в пятницу, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
16 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Фулхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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