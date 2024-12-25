«Манчестер Юнайтед» готов потратить 230 миллионов евро в первое трансферное окно при Амориме

«Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать троих игроков. По информации Football365, английская команда готова потратить 230 миллионов евро на покупки.

Новый главный тренер команды Рубен Аморим хочет вновь поработать с форвардом Виктором Дьекерешем. В контракте шведа с лиссабонским «Спортингом» прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Также «МЮ» хочет подписать нападающего «Барселоны» Рафинью за 80 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 очками. Аморим возглавляет команду с начала ноября этого года.