Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:02

«Манчестер Юнайтед» готов потратить 230 миллионов евро в первое трансферное окно при Амориме

Евгений Козинов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать троих игроков. По информации Football365, английская команда готова потратить 230 миллионов евро на покупки.

Новый главный тренер команды Рубен Аморим хочет вновь поработать с форвардом Виктором Дьекерешем. В контракте шведа с лиссабонским «Спортингом» прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Также «МЮ» хочет подписать нападающего «Барселоны» Рафинью за 80 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 очками. Аморим возглавляет команду с начала ноября этого года.

Виктор Дьекереш
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
Читайте также
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
В Москве хирургу вынесли приговор за финансирование экстремистской деятельности
Сегодня
Вчера
Неделя