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Сегодня, 12:01

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Араухо больше 80 миллионов евро

Рональд Араухо.
Фото Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить свою карьеру в одном из клубов АПЛ ближайшим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в подписании 25-летнего уругвайца заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый предложить каталонцам более 80 миллионов евро за трансфер игрока.

На данный момент Араухо ведет переговоры о продлении контракта с сине-гранатовыми, однако в окружении защитника считают, что команда из Англии способна предложить ему более выгодные условия.

Араухо перешел в «Барселону» летом 2018 года. Всего за клуб он отыграл 147 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его действующее соглашение расссчитано до конца сезона-2025/26.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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