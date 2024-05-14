«Манчестер Юнайтед» готов продать Фернандеша в летнее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть английский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово продать 29-летнего португальца в летнее трансферное окно, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ. В подписании хавбека заинтересована «Бавария».

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Всего за клуб он провел 230 матчей, забил 79 голов и отдал 64 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.