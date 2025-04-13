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13 апреля, 11:18

«Манчестер Юнайтед» готов продать Хейлунна за 60 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Расмус Хейлунд.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» установил цену, за которую готов продать нападающего команды Расмуса Хейлунна.

По данным Tuttomercatoweb, клуб потребует за 22-летнего игрока сумму в размере 60 миллионов евро. Также «МЮ» хочет продать Антони, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Все трое сейчас находятся в аренде в других клубах.

Хейлунн в текущем сезоне сыграл за команду 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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Расмус Хейлунн
ФК Манчестер Юнайтед
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